nuovo ds juve ottolini e non solo per il ruolo in casa bianconera spunta fuori una nuova indiscrezione

Nuovo ds Juve: Marco Ottolini in pole, Comolli prepara la rivoluzione bianconera La rivoluzione in casa Juventus prosegue senza sosta. Dopo la nomina di Luciano Spalletti come nuovo allenatore, il club bianconero è pronto a completare la propria struttura dirigenziale con la scelta del nuovo ds Juve. Il direttore generale Damien Comolli, protagonista del processo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

nuovo ds juve ottoliniNuovo Ds? Ecco l’anticipazione e pure il metodo di lavoro! - Possibile, probabile, lo avevamo anticipato esattamente un mese fa e ci eravamo anche sbilanciati sul medoto del nuovo Ds. Da tuttojuve.com

Calciomercato Juventus, tutto pronto per accogliere Marco Ottolini come nuovo DS: i dettagli - Calciomercato Juventus | La Juventus, dopo aver messo fine alla telenovela legata al nuovo allenatore ingaggiando Luciano Spalletti, presto metterà fine anche ... Secondo news-sports.it

