Nuovo direttore sportivo siamo arrivati alla fase finale del casting! Da Ottolini ad alcuni profili stranieri | ecco quando i bianconeri sceglieranno Tutti gli aggiornamenti

di Nicolò Corradino Nuovo direttore sportivo, siamo arrivati alla fase finale del casting: tutti i dettagli sulla scelta dei bianconeri. Un allenatore nuovo, e presto un nuovo Direttore Sportivo. La rivoluzione in casa Juventus prosegue senza sosta. Dopo aver ufficializzato Luciano Spalletti come nuova guida tecnica, Damien Comolli si appresta a completare l’organigramma dirigenziale. Come confermato dallo stesso dirigente francese in conferenza stampa, la scelta è «quasi fatta» e, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il nome in cima alla lista è sempre lo stesso: Marco Ottolini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Da Ottolini ad alcuni profili stranieri: ecco quando i bianconeri sceglieranno.