Nuovo direttore sportivo siamo arrivati alla fase finale del casting! Da Ottolini ad alcuni profili stranieri | ecco quando i bianconeri sceglieranno Tutti gli aggiornamenti
di Nicolò Corradino Nuovo direttore sportivo, siamo arrivati alla fase finale del casting: tutti i dettagli sulla scelta dei bianconeri. Un allenatore nuovo, e presto un nuovo Direttore Sportivo. La rivoluzione in casa Juventus prosegue senza sosta. Dopo aver ufficializzato Luciano Spalletti come nuova guida tecnica, Damien Comolli si appresta a completare l’organigramma dirigenziale. Come confermato dallo stesso dirigente francese in conferenza stampa, la scelta è «quasi fatta» e, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il nome in cima alla lista è sempre lo stesso: Marco Ottolini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
#Venezi alla Fenice, #Brugnaro: «Non si torna indietro, non può essere che qualcuno degli orchestrali decide chi può essere il nuovo direttore» - facebook.com Vai su Facebook
Rivoluzione Genoa: Ottolini e Vieira addio. Lopez nuovo direttore sportivo - L’onda lunga della pesante sconfitta contro la Cremonese, abbinata all’energica contestazione della tifoseria mercoledì sera, partorisce le prime novità. Riporta primocanale.it
Genoa, il cambio di rotta partirebbe con un nuovo direttore sportivo - La giornata di riflessione si è chiusa senza annunci ufficiali, ma le voci di un cambio del direttore sportivo sono sempre più insistenti ... Come scrive msn.com
Nuovo direttore sportivo Juventus: Chiellini ufficializza il nuovo innesto, dubbi sulle tempistiche. Tutti gli aggiornamenti - Nuovo direttore sportivo Juventus, l’ex capitano ufficializza l’arrivo del nuovo innesto: l’annuncio non è imminente, ma la figura arriverà Mancava solo la conferma ufficiale, ed è arrivata da una del ... Segnala juventusnews24.com