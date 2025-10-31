Nuovo crollo della strada in via Amendola scatta chiusura al traffico

Via Amendola torna a essere interdetta al traffico dopo l’ennesimo cedimento registrato nelle scorse ore. Le transenne sono state collocate per bloccare il passaggio dei veicoli e impedire l’accesso da e verso via Lido.La strada, raggiungibile anche da via Dante Alighieri, resta chiusa in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

