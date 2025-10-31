Nuovo consiglio direttivo per il Circolo tennis Lanciano | Fabio Lombardi è il presidente

Si è insediato ufficialmente il nuovo consiglio direttivo del Circolo tennis Lanciano, che guiderà la storica associazione nei prossimi anni con una visione condivisa e un obiettivo chiaro: trasformare il circolo in un punto di riferimento non solo per chi pratica il tennis, ma per l’intera. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

