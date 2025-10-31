Nuovo blitz notturno al Nautico | rubati alcuni pc
Sono due i blitz avvenuti all’istituto Nautico San Giorgio di Genova, almeno il primo simile a quelli dei giorni scorsi al liceo scientifico Leonardo Da Vinci e all’istituto Firpo Buonarroti. La prima incursione, già nota, è avvenuta durante i giorni di occupazione del Nautico: ignoti si sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altri cinque arresti, ma i gioielli della corona ancora non si trovano. Mercoledì sera è scattato un nuovo blitz contro il commando del Louvre: tra gli arrestati, uno dei due alla guida degli scooter su cui sono fuggiti i ladri col bottino - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo blitz interforze allo Zen, si cercano armi e droga https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/10/22/news/nuovo_blitz_interforze_allo_zen_si_cercano_armi_e_droga-424929383/?ref=twhl… - X Vai su X
Nuovo blitz notturno al Nautico: rubati alcuni pc - Dalle prime informazioni, però il blitz non sarebbe collegato a quelli nelle altre scuole. Come scrive genovatoday.it
Blitz al Leonardo da Vinci, si indaga su due assalti simili. Oggi il presidio degli studenti - I due episodi che ricordano il raid del "Leo", avvenuti allo scientifico Calvino di Borzoli a inizio ottobre e il Nautico San Giorgio a metà dello stesso mese, sono velocemente entrati nel fascicolo d ... Segnala primocanale.it
Liceo Cavour occupato, blitz notturno di studenti Osa per la Flotilla: fuochi d'artificio e fumogeni al Colosseo - è arrivato nel cuore della notte su ponte degli Annibaldi, a pochi passi dal Colosseo. Lo riporta roma.corriere.it