Nuovo asilo di Lecco il Comune taglia il contratto | fondi a rischio
Il Comune di Lecco ha risolto per inadempimento il contratto con Unyon Consorzio Stabile Scar per la realizzazione del nuovo asilo nido di via Timavo a Bonacina. La decisione arriva dopo che l'appaltatore ha accumulato gravi ritardi rispetto al cronoprogramma che prevedeva il completamento. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Siamo felici di annunciarlo! Il nuovo asilo nido del gruppo I Giardini di Zeus ha aperto le sue porte nel cuore di Torre Angela, in via Esperide 136. Un luogo accogliente, colorato e pieno di sorrisi, dove ogni bambino può crescere sereno, curioso e felic - facebook.com Vai su Facebook
ASILO NIDO BONACINA, IL COMUNE RISOLVE IL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - 2025, il procedimento di risoluzione consensuale, che non ha portato a un accordo, non essendo pervenuta da parte dell’appaltatore ... Segnala lecconews.news
Nido di Bonacina, rescisso il contratto con l’impresa, si attende per il nuovo affidamento - Il Comune: “Al momento non risulta possibile definire con certezza la tempistica di ripresa del cantiere” A rischio i fondi del Pnrr e le scadenze previste dal Gestore dei Servizi Energetici LECCO – I ... Riporta msn.com
Il cantiere del nuovo nido di Bonacina resta fermo: “A rischio le risorse del Pnrr” - Il Comune deve ancora rescindere il contratto con l’impresa Duro attacco di Fratelli d’Italia: “Gestione superficiale e priva di programmazione, che rischia di compromettere il finanziamento PNRR dest ... Secondo msn.com