Nuovo Archivio di Stato Adesso c’è una data Il trasloco in via Roma fissato per il 10 novembre
Anni di lungaggini burocratiche e di rinvii, non senza qualche polemica, interpellanze parlamentari, annunci rimasti lettera morta. Oggi finalmente il progetto prende corpo: l' Archivio di Stato 'conquista' la sua nuova sede istituzionale in centro, negli spazi prestigiosi della palazzina acquistata dal ministero della Cultura in via Roma, angolo viale Garibaldi, lasciandosi alle spalle un quadro emergenziale che sembrava destinato a durare in eterno. Ora c'è una data, anche se con un piccolo margine di approssimazione, per il trasloco dallo stabile di via Galvani 21, a Valdellora, nella nuova location non lontana dalla stazione: scaffali e documenti – una miniera di notizie che raccontano la storia della provincia e della sua 'evoluzione' – saranno trasferiti tra il 10 novembre e fine 2025, in modo da consentire l'inaugurazione fra gennaio e febbraio 2026, con l'intervento, forse, dello stesso ministro della Cultura.
