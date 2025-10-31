Nuovi parcheggi per Ognissanti già fruibili Cantieri il Comune prova ad accelerare
LECCE – Nei giorni scorsi, il Comune di Lecce ha annunciato l’apertura temporanea di una nuova area parcheggio in occasione delle festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti. E intanto, si fa anche il punto sulla complessa situazione dei cantieri in una città costretta a fare i. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
