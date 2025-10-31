Nuovi fondi per le imprese del Tac nel Salento

Per mezzo di Invitalia, il ministero delle Imprese e del made in Italy mette a bando 22 milioni di euro a favore delle imprese del Tac nel Salento e per la riqualificazione delle aree di crisi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

