Nuovi fondi per le imprese del Tac nel Salento
Per mezzo di Invitalia, il ministero delle Imprese e del made in Italy mette a bando 22 milioni di euro a favore delle imprese del Tac nel Salento e per la riqualificazione delle aree di crisi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
#Exor lancia un bond da 600 milioni di euro: nuovi fondi anche per rifinanziare i debiti.
SFUMANO I FONDI PNRR PER IL PRONTO SOCCORSO DI OVADA. LA REGIONE CERCA NUOVI FINANZIAMENTI
L'Italia punta a nuovi mercati: fondi alle imprese per l'esportazione - L'Italia si è fatta trovare pronta nel giorno uno dell'entrata in vigore dei dazi statunitensi sulle importazioni dall'Europa.
Confartigianato, 'rischio Pmi fuori dai nuovi fondi europei' - "Se non verranno definiti meccanismi di accesso semplici e realmente proporzionati alle dimensioni delle imprese, corriamo il serio pericolo che i nuovi fondi europei restino appannaggio delle grandi ...