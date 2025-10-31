Nuovi attacchi israeliani a Gaza

Tv2000.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque palestinesi uccisi da raid israeliani a Gaza, dove si tenta di ricominciare una vita normale. Servizio di Antonio Soviero e Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

nuovi attacchi israeliani a gaza

© Tv2000.it - Nuovi attacchi israeliani a Gaza

