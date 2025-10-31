Nuove case a Tor Marancia | gli appartamenti al posto dello stabile che ospitò una maxi occupazione

Nuove case al posto del complesso edilizio che ospitò “l’occupazione più grande d’Italia”. Siamo in viale del Caravaggio 105, dove si trova lo stabile, un tempo destinato a uffici, e che fino al luglio del 2021 è stato abitato abusivamente da 400 persone, uscite poi a seguito di una lunga azione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sparatoria in zona Case Nuove a #Napoli: colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in via Vespucci in pieno giorno nei pressi di una concessionaria. Indaga la Polizia di Stato. Disagi alla circolazione - facebook.com Vai su Facebook

Nuove case a Tor Marancia: gli appartamenti al posto dello stabile che ospitò una maxi occupazione - L'area, a lungo occupata da 400 persone e liberata nel 2021, sarà trasformata: ecco il progetto presentato dalla proprietà ... Come scrive romatoday.it

Tor Marancia: inaugurato il nuovo polmone verde di Roma - Una nuova area verde sorge lungo via Sartorio e si estende tra piazza Lotto e via dei Numisi, i residenti della zona possono finalmente vedere i frutti dei tanti anni di impegno civico e dialogo con l ... Riporta ilquotidianodellazio.it

La rinascita di Tor Marancia a Roma, Ciaccheri: «Ora l'Ater si impegni a riqualificare le case popolari» - Per Amedeo Ciaccheri, presidente dell’VIII Municipio, la riqualificazione di piazza dei Navigatori e di Tor Marancia va gestita garantendo l’equilibrio tra pubblico e privato: «La sfida è compensare ... Si legge su roma.corriere.it