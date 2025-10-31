Nuove case a Tor Marancia | gli appartamenti al posto dello stabile che ospitò una maxi occupazione

Romatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove case al posto del complesso edilizio che ospitò “l’occupazione più grande d’Italia”. Siamo in viale del Caravaggio 105, dove si trova lo stabile, un tempo destinato a uffici, e che fino al luglio del 2021 è stato abitato abusivamente da 400 persone, uscite poi a seguito di una lunga azione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

