Nuova Virtus ancora ko Chiadini | Ci rifaremo

Ancora a un passo dalla vittoria, ancora alle prese con una sconfitta. La Nuova Virtus Cesena mercoledì sera al PalaIppo si è arresa 56-62 contro Valdarda nella quinta giornata del campionato di basket di Serie B femminile, restando a quota zero punti in classifica. Coach Luca Chiadini, è il momento di preoccuparsi? "No, perché conosco la mia squadra e conosco i suoi grandi margini di crescita. Settimana dopo settimana aggiungiamo tante cose, stiamo facendo davvero grandi progressi. Potrebbe sembrare paradossale dirlo dopo cinque sconfitte, ma non lo è affatto. E poi serve ricordare l’obiettivo col quale siamo partiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

