Nuova violenta aggressione in pronto soccorso | operatori sotto shock

Napolitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un episodio di violenza contro il personale sanitario è stato registrato a Napoli. Stavolta l’aggressione è avvenuta al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, dove un giovane paziente ha seminato il panico tra medici e infermieri.Secondo quanto riportato da “Nessuno tocchi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

nuova violenta aggressione prontoAsti, dopo la nuova aggressione si chiede un Pronto Soccorso protetto dalle forze dell’ordine - Marco Pappalardo insiste per l'istituzione di un presidio stabile delle forze dell'ordine e, se necessario, ricorrendo anche all'aiuto dell'esercito. Si legge su lanuovaprovincia.it

nuova violenta aggressione prontoAsti, Pronto Soccorso: l’aggressore di ieri torna stamattina e sferra un pugno ad un altro infermiere - Non c’è fine agli episodi di violenza al Pronto Soccorso di Asti. Secondo lanuovaprovincia.it

nuova violenta aggressione prontoNuovo episodio di violenza al Pronto Soccorso di Asti: è il quarto in dieci giorni - Quarto episodio di aggressione al Pronto Soccorso di Asti: feriti infermieri e guardie, le autorità valutano misure di sicurezza. Si legge su quotidianopiemontese.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Violenta Aggressione Pronto