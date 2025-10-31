Nuova era Spalletti subito brividi Juve da rincorsa | Yildiz la stella Con la Cremonese vale già doppio

Gli autografi ai tifosi davanti al JMedical, prima della firma sul contratto all’ora del tè. Il sorriso di chi si lancia in una nuova avventura con l’obiettivo magari di confezionare un capolavoro-bis dopo quello di Napoli. Ma anche di cancellare la profonda ferita apertasi con l’altro azzurro, quello della Nazionale. Luciano Spalletti si tuffa nel mondo bianconero con tutto l’entusiasmo del caso. Carisma e curriculum parlano per lui, lo sguardo è quello di chi sa di poter essere all’altezza di un compito tra i più ardui: riportare in alto la Juve, molto più di quanto sia adesso. Il nuovo tecnico della Signora prenderà in mano la squadra solo oggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuova era Spalletti, subito brividi. Juve da rincorsa: Yildiz la stella. Con la Cremonese vale già doppio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? Nuova intervista di Totti e Spalletti. Dopo aver preso parte a uno spot insieme, che ha sancito la pace definitiva, e aver rilasciato numerose dichiarazioni sul loro tormentato rapporto alla Roma, i due hanno parlato anche a Cronache di Spogliatoio. Quando - facebook.com Vai su Facebook

Mateo Retegui è il simbolo della nuova Italia di Gattuso. Il confronto dei numeri con Spalletti - X Vai su X

Spalletti Juventus, tutto pronto per l’inizio della nuova era. Il tecnico ha detto sì ed oggi sarà in tribuna. I dettagli del contratto che firmerà nelle prossime ore - I bianconeri ripartono dal tecnico toscano con l’obiettivo di raggiungere traguardi importanti. Come scrive calcionews24.com

Spalletti, la prima giornata alla Juventus - Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: ufficiale l’accordo fino al 2026, come riporta Gazzetta. Da tuttojuve.com

Spalletti Juventus, il tecnico ha firmato il contratto con i bianconeri: i dettagli dell’accordo e lo staff che accompagnerà l’allenatore in questa avventura - Spalletti Juventus: firmato il contratto, inizia la nuova era bianconera. Secondo calcionews24.com