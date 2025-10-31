Nuova ciclabile tra Fregene e Maccarese | presentato il progetto

Maccarese, 31 ottobre 2025 – Presso il Castello San Giorgio di Maccarese è stato presentato ieri sera, alla presenza del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, al presidente del consiglio comunale, Roberto Severini e all’assessore al LLPP Giovanna Onorati, il progetto della nuova pista ciclabile che collegherà la stazione di Maccarese al lungomare di Fregene. All’incontro hanno preso parte i tecnici del Comune di Fiumicino, della Maccarese S.p.A. e del Consorzio di Bonifica del Litorale Nord, che hanno illustrato i dettagli di un’opera progettata all’insegna della sostenibilità ambientale, della sicurezza e della valorizzazione del paesaggio locale, in piena continuità con i percorsi ciclabili già esistenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

