Nuova bordata dell' ex vicesindaco Mezzacapo | Bivacchi e degrado tornano in piazza Saffi

Forlitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova bordata dell'ex vicesindaco e consigliere comunale della Lega Daniele Mezzacapo, che punzecchia sui social la giunta: “Le regole che funzionano si custodiscono e si affinano, non si smontano. Forse quel provvedimento era “troppo a destra” per l’attuale amministrazione?” Non lo so. A me. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Nuova Bordata Ex Vicesindaco