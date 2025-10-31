Nuova bordata dell' ex vicesindaco Mezzacapo | Bivacchi e degrado tornano in piazza Saffi

Nuova bordata dell'ex vicesindaco e consigliere comunale della Lega Daniele Mezzacapo, che punzecchia sui social la giunta: “Le regole che funzionano si custodiscono e si affinano, non si smontano. Forse quel provvedimento era “troppo a destra” per l’attuale amministrazione?” Non lo so. A me. 🔗 Leggi su Forlitoday.it