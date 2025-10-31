Nuova Audi Quattro Avant | la sportiva basata sulla Concept C

Prima di immaginare una futura versione wagon (Avant) della leggendaria Audi Quattro basata sul Concept C, è utile sintetizzare cosa sappiamo del Concept C: Il Concept C è un prototipo elettrico, due posti, dal design purista che segna il nuovo linguaggio stilistico della casa dei Quattro Anelli.. Le proporzioni sono compatte: circa 4,52 m di lunghezza, 1,97 m di larghezza, 1,28 m di altezza.. Il frontale è caratterizzato da una cornice verticale prominente, linee molto pulite, pochi orpelli.. Interni minimalisti: “radical simplicity”, con superfici nette, comandi tattili fisici, display ridotti. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

