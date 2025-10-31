Nuoto al via la stagione indoor con il 51° Trofeo Nico Sapio | a Genova Ceccon Razzetti e i big azzurri
Dal 7 al 9 novembre la piscina Sciorba ospita la prima tappa della stagione in vasca corta. In gara Ceccon, Razzetti, Miressi e Zazzeri. Si apre ufficialmente la stagione indoor del nuoto italiano con il tradizionale Trofeo Nico Sapio, giunto alla sua 51ª edizione. Dal 7 al 9 novembre la piscina Sciorba di Genova sarà teatro di tre giornate di grande spettacolo, con la partecipazione dei migliori nuotatori azzurri e di alcuni grandi nomi del panorama internazionale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
