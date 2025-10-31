Novità Napoli finalmente Conte lo ritrova | il recupero del big è completo

Il Napoli riaccoglie a braccia aperte Rasmus Hojlund. Dopo l’infortunio accusato nell’ultima sosta internazionale, il bomber daneseha dovuto alzare bandiera bianca per circa due settimane, con la gestione delicatissima del suo rientro. Tuttavia, il suo recupero ha dato segnali importanti nel corso dell’ultima settimana, con uno spezzone di gioco disputato nella vittoria in casa del Lecce. In questo momento, dunque, la condizione fisica è ottimale e dunque il classe ’03 tonerà a guidare l’attacco del Napoli già in vista del match di domani contro il Como. Napoli, Hojlund torna dal 1?: Conte esulta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Novità Napoli, finalmente Conte lo ritrova: il recupero del big è completo

