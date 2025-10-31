Novità Musetti | dovrà farlo per provare a conquistare le Finals

Lorenzo Musetti ha un obiettivo: quello di conquistare le ATP Finals di Torino ma l’eliminazione da Parigi ha complicato i piani. Ecco allora cosa farà. Lorenzo Musetti vuole conquistare a tutti i costi un posto alle ATP Finals di Torino ma l’eliminazione dal Masters di Parigi ha inevitabilmente complicato il quadro. La corsa all’ultimo posto con Felix Auger-Aliassime è ancora aperta ma il canadese al momento è leggermente avanti. Musetti costretto a rincorrere: la mossa per provare a conquistare le Finals. Lorenzo Musetti ha chiesto una wild-card per poter accedere al torneo ATP 250 di Atene che si disputerà tra domenica 2 a sabato 8 novembre. 🔗 Leggi su Sportface.it