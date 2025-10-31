Novena alle Anime Sante del Purgatorio per sbloccare ogni situazione ottavo giorno
Nell’ottavo giorno della Novena giunta oramai a conclusione, rivolgiamo la preghiera alle Anime Sante del Purgatorio, per sconfiggere ogni paura. Le anime del Purgatorio, sono anime sante, perché redente da Gesù, che però non hanno ancora raggiunto la pienezza della beatitudine eterna e perciò soffrono. La loro purificazione è infatti molto dolorosa e non possono più pregare per sé. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
