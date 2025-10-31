Novembre quand' è la Superluna del Castoro la più grande dell' anno e gli altri imperdibili eventi astronomici

Dopo la prima Superluna del 2025 che abbiamo dovuto attendere fino a ottobre, avremo subito la Superluna più grande dell'anno, la luna piena del Castoro, che deve il suon nome ai nativi americani e al fatto che nel corso di questo mese i castori si preparano a trascorrere l'inverno costruendo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

