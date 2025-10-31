Novembre la Superluna del Castoro la più grande dell' anno e gli altri imperdibili eventi astronomici

Novembre, con le sue notti lunghe e buie, è uno dei mesi più apprezzati dagli astrofili soprattutto quando ci sono, come quest'anno, eventi astronomici da non perdere.Dopo la prima Superluna del 2025 che abbiamo dovuto attendere fino a ottobre, avremo subito la Superluna più grande dell'anno, la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

