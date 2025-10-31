Novembre di grandi novità al Teatro Celebrazioni | non solo inaugura la Stagione di Prosa e di Danza ma prende il via anche la rassegna Live in the Lobby

Novembre segna l’avvio della Stagione di Prosa e di Danza del Teatro Celebrazioni e continua il resto della programmazione che vede nuove proposte e ritorni sul palcoscenico di Via Saragozza. Si parte con L’altezza delle lasagne. Monologo di sopravvivenza gastronomica, un’irriverente riflessione sul tema del cibo e delle sue ossessioni contemporanee proposto dall’attore, comico e cabarettista Vito che, a grande richiesta, torna l’ 1 e il 2 novembre dopo aver registrato il tutto esaurito lo scorso anno. Ancora tanta comicità con Herbert Ballerina che porta in scena – con il suo stile dimesso e ironico – il suo one man show Come una catapulta (21 novembre) e con Giuseppe Giacobazzi e il consueto appuntamento con la sua Osteria Giacobazzi ( 4 e 18 novembre ). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Novembre di grandi novità al Teatro Celebrazioni: non solo inaugura la Stagione di Prosa e di Danza, ma prende il via anche la rassegna “Live in the Lobby”

