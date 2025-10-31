Novellino | Mi piace molto questo Milan Allegri grande allenatore In attacco? Dico che …
Walter Alfredo Novellino, ex attaccante del Milan dello Scudetto della Stella nel 1979 e attualmente allenatore, ha parlato dei rossoneri di Massimiliano Allegri in un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Novellino promuove Allegri: “Concede poco e parte per far male” - Walter Alfredo Novellino consiglia Allegri da suo ex allenatore: "Sono convinto che non appena si sbloccherà, Gimenez inizierà a segnare. Lo riporta msn.com