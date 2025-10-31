Nove trans tra le donne dell’anno della rivista Glamour JK Rowling guida la rivolta

Nove trans nell’elenco delle donne dell’anno: questa la scelta di Glamour UK che ha scatenato una bufera in rete. La celebre rivista di moda ha pubblicato una copertina speciale per celebrare la lista annuale di figure femminili “straordinarie e fonte di ispirazione”. Ma lo scatto in questione presenta solo danne transgender – uomini dal punto di vista biologico – che “danno potere” alla loro comunità. Le nove trans protagoniste della copertina di Glamour UK vestono la t-shirt “Protect the dolls”, lanciata dallo stilista americano Conner Ives e già osservata in occasione delle manifestazioni contro il presidente americano Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

