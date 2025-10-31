Novara riapre al pubblico la passerella del Castello

Novaratoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riapre la passerella del Castello di Novara.Durante l'estate i lavori hanno interessato la pavimentazione del cortile interno, che prima era in terra battuta ed è stata sostituita da calcestruzzo lavato, e il consolidamento delle mura esterne. La passerella verso l'Allea è stata sostituita da una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Novara Riapre Pubblico Passerella