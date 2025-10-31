Nova Launcher non è morto almeno non ancora

Alcuni utenti segnalano il rilascio di una versione 8.1.3 nel canale beta di Nova Launcher attraverso il Google Play Store L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Nova Launcher non è morto, almeno non ancora

News recenti che potrebbero piacerti

Santa Maria Rosa Nova Volley - facebook.com Vai su Facebook

Nova Launcher è morto? Il fondatore e unico sviluppatore abbandona il progetto - Kevin Barry ha comunicato ufficialmente la sua uscita da Branch e la conseguente cessazione del suo coinvolgimento con Nova Launcher, app che aveva fondato e sviluppato negli anni. Come scrive hwupgrade.it

Con la fine di Nova Launcher muore l’era della customizzazione Android - La notizia dell’abbandono di Nova Launcher da parte del suo fondatore Kevin Barry segna la fine di un capitolo fondamentale nella storia di Android. Lo riporta macitynet.it

Nova Launcher addio? Via il creatore, non diventerà open source - Il creatore (e unico sviluppatore) di Nova Launcher è fuori: futuro incerto per il più apprezzato tra i launcher alternativi di Android. Da punto-informatico.it