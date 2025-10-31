Notte di Halloween 2025 in Italia | la mappa viva della festa tra meteo eventi costumi e ciò che davvero spenderemo

Questa notte ci somiglia: luci calde dietro le finestre, zucche intagliate che respirano, bambini travestiti che bussano, playlist cupe, risate troppo allegre per essere spaventate. Siamo pronti a viverla con voi: il cuore batte tra le strade dei quartieri e i grandi raduni, tra i borghi che fanno memoria e i parchi che accendono i .

