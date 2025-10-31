Noto non aveva protetto la figlia dagli abusi per paura di perderla | assolta la 26enne era stata condannata a sei anni

Assolta perché il «fatto non sussiste». E’ la sentenza della Corte d’appello di Messina, sollecitata dalla Procura generale di Catania, nel processo di revisione a una 26enne che era stata condannata a sei anni di reclusione e alla perdita della potestà genitoriale per non avere protetto sua figlia dagli abusi dell’allora compagno 47enne. Secondo i giudici la donna non sarebbe intervenuta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

