Noto non aveva protetto la figlia dagli abusi per paura di perderla | assolta la 26enne era stata condannata a sei anni
Assolta perché il «fatto non sussiste». E’ la sentenza della Corte d’appello di Messina, sollecitata dalla Procura generale di Catania, nel processo di revisione a una 26enne che era stata condannata a sei anni di reclusione e alla perdita della potestà genitoriale per non avere protetto sua figlia dagli abusi dell’allora compagno 47enne. Secondo i giudici la donna non sarebbe intervenuta. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva un tasso alcolemico oltre il limite. Patente ritirata e veicolo sequestrato - facebook.com Vai su Facebook
Noto, non aveva protetto la figlia dagli abusi per paura di perderla: assolta la 26enne, era stata condannata a sei anni - E’ la sentenza della Corte d’appello di Messina, sollecitata dalla Procura generale di Catania, nel processo di revisione a una 26enne che era stata condannata ... Si legge su msn.com
Lasciò la figlia con l''orco', ma lo fece per paura, assolta - E' la sentenza della Corte d'appello di Messina, sollecitata dalla Procura generale di Catania, nel processo di revisione a una 26enn ... Secondo msn.com
Uccide il 67enne che aveva abusato della figlia 13enne: ora si candida come sceriffo negli USA - Un 37enne dello Stato USA dell'Arkansas ha annunciato la sua candidatura a sceriffo della contea di Lonoke. Si legge su fanpage.it