Notizie non eccellenti | il pil dello zero senza virgola

Ilfoglio.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel terzo trimestre (luglio-settembre) il prodotto interno lordo italiano rimane immobile. L’Istat registra infatti una variazione congiunturale nulla, 0,0, dopo il -0,1 per cento. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

