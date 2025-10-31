Notizie non eccellenti | il pil dello zero senza virgola
Nel terzo trimestre (luglio-settembre) il prodotto interno lordo italiano rimane immobile. L’Istat registra infatti una variazione congiunturale nulla, 0,0, dopo il -0,1 per cento. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
L’Italia è ferma: Pil a zero nel terzo trimestre. Giù il fatturato dell’industria, cresce la disoccupazione - Intanto cala il fatturato dell'industria e aumenta la disoccupazione ... Segnala lanotiziagiornale.it
Istat, Pil acquisito per il 2025 a +0,5% - Lo rende noto l'Istat in base alle stime preliminari sul Pil del terzo trimestre. Secondo ansa.it
Eurozona, in terzo trimestre 2025 Pil su dello 0,2% - Nel terzo trimestre del 2025, secondo una stima preliminare pubblicata da Eurostat, il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,2% nell'area dell'euro e dello 0,3% nell'UE rispetto al trimestre prece ... Segnala ansa.it