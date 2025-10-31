Note di Speranza concerto a Castelcivita in ricordo di Annamaria Chiumiento

31 ott 2025

Sabato 2 novembre a Castelcivita si terrà il concerto per solo piano intitolato “Note di Speranza in ricordo di Annamaria”. L'appuntamento è fissato per le ore 18.00 presso la Sala delle Manifestazioni. L'evento è organizzato per ricordare la figura della Dott.ssa Annamaria Chiumiento e per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

