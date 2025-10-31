Notaio e riforme | volontaria giurisdizione e crisi d’impresa

Il Consiglio Notarile di Bergamo organizza per venerdì 14 novembre 2025, al Radisson Blu Hotel – Chorus Life di Bergamo, il convegno dal titolo “Volontaria giurisdizione, crisi d’impresa e funzione notarile: novità normative e profili pratici”, una giornata di studio dedicata all’approfondimento delle recenti riforme normative e dei loro riflessi sull’attività notarile. L’iniziativa nasce dall’esigenza di esplorare il rapporto tra funzione notarile e attività giurisdizionale in due ambiti particolarmente significativi: la volontaria giurisdizione e la crisi d’impresa. Con la riforma Cartabia, al notaio è stata riconosciuta una competenza concorrente con quella dell’autorità giudiziaria nel rilascio delle autorizzazioni relative ad atti riguardanti minori, persone interdette, inabilitate o beneficiarie di amministrazione di sostegno, nonché atti su beni ereditari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

