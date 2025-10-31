North Sails lancia la North Tech Collection | eleganza urbana con anima nautica

Lopinionista.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

North Tech Collection di North Sails: stile urbano e performance nautica con materiali riciclati e design funzionale per ogni giorno. MILANO – North Sails presenta North Tech Collection, una nuova collezione che incarna l’eredità del marchio orientata alle prestazioni, ridefinendo al contempo funzionalità e stile per l’esploratore urbano moderno. Ispirandosi al design e alle tecnologie dell’abbigliamento da vela ad alte prestazioni di North Sails, la collezione trae forza dallo spirito indomabile dell’oceano. Pensata per muoversi con disinvoltura tra le vie cittadine e gli spazi naturali, North Tech unisce tessuti all’avanguardia, funzionalità estrema e un’estetica raffinata per adattarsi a ogni ambiente — urbano e oltre. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

north sails lancia la north tech collection eleganza urbana con anima nautica

© Lopinionista.it - North Sails lancia la North Tech Collection: eleganza urbana con anima nautica

Contenuti che potrebbero interessarti

North Sails, partnership con Ferrari Hypersails - Due marchi iconici, Ferrari e North Sails, leader nei propri campi di innovazione e performance, si uniscono in una collaborazione pluriennale. ansa.it scrive

North Sails, numeri record e nuova veleria a Genova - North Sails, tra i principali produttori mondiali di vele e principale fornitore delle più importanti regate internazionali, archivierà l’anno con risultati «ancora da record dopo quelli registrati ... Come scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: North Sails Lancia North