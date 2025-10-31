North Sails lancia la North Tech Collection | eleganza urbana con anima nautica
North Tech Collection di North Sails: stile urbano e performance nautica con materiali riciclati e design funzionale per ogni giorno. MILANO – North Sails presenta North Tech Collection, una nuova collezione che incarna l’eredità del marchio orientata alle prestazioni, ridefinendo al contempo funzionalità e stile per l’esploratore urbano moderno. Ispirandosi al design e alle tecnologie dell’abbigliamento da vela ad alte prestazioni di North Sails, la collezione trae forza dallo spirito indomabile dell’oceano. Pensata per muoversi con disinvoltura tra le vie cittadine e gli spazi naturali, North Tech unisce tessuti all’avanguardia, funzionalità estrema e un’estetica raffinata per adattarsi a ogni ambiente — urbano e oltre. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
