Norcia in festa la Basilica di San Benedetto restituità alla comunità

Oggi, venerdì 31 ottobre, si torna a celebrare messa nella Basilica di San Benedetto. Il momento sancisce la definitiva riconsegna della basilica alla sua comunità dopo l'intervento di ricostruzione post terremoto.I lavori per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia hanno avuto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

norcia festa basilica sanMeloni, riapertura Basilica Norcia festa per tutta l'Italia - "Oggi celebriamo una festa: una festa per Norcia, per l'Umbria, per l'Italia intera": con queste parole la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha aperto il suo videomessaggio trasmesso in piazza ... Scrive ansa.it

norcia festa basilica sanA Norcia è tornata a rivivere la basilica di San Benedetto - Ricostruita dopo nove anni con un paziente lavoro di catalogazione dei materiali per salvare tutto il salvabile. Riporta avvenire.it

norcia festa basilica sanA Norcia riapre la basilica di San Benedetto, vescovo: «Macerie non devono avere ultima parola» - «Macerie materiali e umane non devono avere l’ultima parola, ma solo unendo la forza, superando gli interessi di parte, condividendo un sogno comune, si riesce a realizzare qualcosa che suscita ammira ... Da umbria24.it

