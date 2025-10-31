Norcia | gioia e speranza dopo le macerie Riapre la basilica simbolo del terremoto Il Papa | Segno di rinascita

Norcia, 31 ottobre 2025 – E’ tornata a vivere. E tutti gli occhi erano su di lei: la Basilica di San Benedetto. Ovvero il simbolo di quel 30 ottobre di nove anni fa, quando le immagini aeree la mostrarono sventrata come da una bomba. A colpirla, a Norcia, era stato il terremoto più forte di una scia sismica che tra il 24 agosto 2016 e il 18 gennaio 2017 ha sconvolto il Centro Italia, portando con sé un totale di 303 morti, 388 feriti, 41mila sfollati e la distruzione di interi borghi, tra cui Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Ma ora, dopo quasi dieci anni, la Basilica è finalmente tornata intera, per essere vissuta dalla sua comunità spezzata dal dolore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Norcia: gioia e speranza dopo le macerie. Riapre la basilica, simbolo del terremoto. Il Papa: “Segno di rinascita”

News recenti che potrebbero piacerti

Con grande gioia vi annuncio che la Basilica di San Benedetto a Norcia riaprirà le sue porte. Vi aspetto per celebrare, insieme, questo importante evento. - X Vai su X

A 9 anni dal #terremoto del 2016 a #Norcia riaperto la basilica di San Benedetto - facebook.com Vai su Facebook

Prisco a Norcia, oggi è un giorno di speranza e rinascita - "Oggi è un giorno di speranza e rinascita per l'Umbria e per tutta l'Italia", sottolinea in una sua nota il sottosegretario all'Interno e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Umbria Emanuele Pr ... Riporta ansa.it

Riapre la Basilica di san Benedetto di Norcia: un segno di rinascita e speranza - Riapre la Basilica di san Benedetto di Norcia, casa del Santo Patrono d’Europa, simbolo della città, ma anche culla di storia e di grande spiritualità ... Scrive interris.it

A Norcia è tornata a rivivere la basilica di San Benedetto - Ricostruita dopo nove anni con un paziente lavoro di catalogazione dei materiali per salvare tutto il salvabile. Da avvenire.it