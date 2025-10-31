Nonni corrono dal nipotino appena uscito dalla terapia intensiva ma devono affrontare un parcheggiatore abusivo

Due nonni stanno correndo in reparto per riabbracciare il nipotino appena uscito dalla terapia intensiva. Le sue condizioni sono migliorate ma le preoccupazioni sono ancora tante. Il parcheggiatore di turno, 55 anni e già noto alle forze dell’ordine, si avvicina al nonno appena parcheggia sulle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it