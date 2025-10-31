Oggi vi parleremo di un’attrice molto amata nel mondo del cinema, scomparsa da pochissimi anni, e che ha recitato in film e serie televisive di grande successo. Andiamo a scoprire di chi si tratta. Tra i film cult degli anni Novanta, c’è un vero e proprio capolavoro che venne svelato proprio all’inizio di quella magica decade, che fu in grado di ottenere un successo strepitoso. Ci riferiamo ad Edward mani di forbice, risalente al 1990 e diretto da Tim Burton, con Johnny Depp e Winona Ryder nei ruoli di grandi protagonisti. Si tratta di una vera e propria fiaba drammatica, che riguarda un sobborgo americano e la tipica famiglia America che lo abitato, combinando alcuni aspetti del cinema del passato. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Non vedrai mai più Edward mani di forbice come prima: questa attrice è protagonista anni dopo in una sitcom famosissima