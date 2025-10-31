Non va a scuola da mesi 17enne ritrovata chiusa in casa ad Afragola | denunciato il padre
Polizia Locale, assistenti sociali e centro anti-violenza hanno collocato ragazza e fratellino in casa protetta. Denunciato il padre. Indagine della Procura: sequestrati i cellulari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
