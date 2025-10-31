Non va a scuola da mesi 17enne ritrovata chiusa in casa ad Afragola | denunciato il padre

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Polizia Locale, assistenti sociali e centro anti-violenza hanno collocato ragazza e fratellino in casa protetta. Denunciato il padre. Indagine della Procura: sequestrati i cellulari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

scuola mesi 17enne ritrovataNon va a scuola da mesi, 17enne ritrovata chiusa in casa ad Afragola: denunciato il padre - violenza hanno collocato ragazza e fratellino in casa protetta ... fanpage.it scrive

Investita mentre va a scuola, muore 17enne - Una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un'auto, condotta da un giovane, mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

17enne andava a scuola, travolta, muore - Una studentessa di 17 anni è stata investita e uccisa da un furgone condotto da un giovane mentre attraversava la strada sulle strisce per raggiungere il bus che l'avrebbe portata a scuola. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Mesi 17enne Ritrovata