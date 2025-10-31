non sono solo i propal ad aver impedito a fiano di parlare ma lo squadrismo moderno

Nei giorni scorsi Emanuele Fiano, già deputato del Partito democratico e attualmente presidente dell’Associazione “Sinistra per Israele – Due Popoli Due Stati”, non ha potuto svolgere il suo intervento all’Università Ca’ Foscari in occasione di un’iniziativa per la pace in Palestina, perché impedito da un gruppo di facinorosi – con tanto di striscioni e cartelli – che bofonchiavano il delirante ukase: « Fuori i sionisti dall’Università ». Nonostante la crisi della denatalità, la madre degli imbecilli è sempre incinta. Ma quei teppistelli sono vittime di “cattivi maestri”; infatti a Ca’ Foscari – come in altri (troppi) Atenei, poche settimane fa è stata approvata all’unanimità una mozione per interrompere i rapporti con lo Stato di Israele (non con altri?) e con i singoli ricercatori israeliani – magari quelli che fanno scoperte sul cancro – a meno che non certifichino di aver condannato la politica del governo Netanyahu. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

