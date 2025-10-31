Non sono solo i propal ad aver impedito a Fiano di parlare ma lo squadrismo moderno

Linkiesta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi Emanuele Fiano, già deputato del Partito democratico e attualmente presidente dell’Associazione “Sinistra per Israele – Due Popoli Due Stati”, non ha potuto svolgere il suo intervento all’Università Ca’ Foscari in occasione di un’iniziativa per la pace in Palestina, perché impedito da un gruppo di facinorosi – con tanto di striscioni e cartelli – che bofonchiavano il delirante ukase: « Fuori i sionisti dall’Università ».  Nonostante la crisi della denatalità, la madre degli imbecilli è sempre incinta. Ma quei teppistelli sono vittime di “cattivi maestri”; infatti a Ca’ Foscari – come in altri (troppi) Atenei, poche settimane fa è stata approvata all’unanimità una mozione per interrompere i rapporti con lo Stato di Israele (non con altri?) e con i singoli ricercatori israeliani – magari quelli che fanno scoperte sul cancro – a meno che non certifichino di aver condannato la politica del governo Netanyahu. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

non sono solo i propal ad aver impedito a fiano di parlare ma lo squadrismo moderno

© Linkiesta.it - Non sono solo i propal ad aver impedito a Fiano di parlare, ma lo squadrismo moderno

Scopri altri approfondimenti

sono propal aver impeditoNell’Italia democratica avvengono ancora episodi di intolleranza, discriminazione e razzismo dovuti a un becero sentimento anti israeliano che dista dal sincero ... - Nell’Italia democratica avvengono ancora episodi di intolleranza, discriminazione e razzismo dovuti a un becero sentimento anti israeliano che dista dal sincero coinvolgimento nella questione ... Secondo linkiesta.it

sono propal aver impeditoL'incontro con Fiano a Venezia è stato impedito dai pro-Pal - Failed to fetch dynamically imported module: https://www. Si legge su avvenire.it

sono propal aver impeditoCorteo ProPal a Torino: blitz a Porta Nuova e Porta Susa, lancio di sassi e bottiglie - La polizia in tenuta antisommossa ha risposto con delle cariche di alleggerimento, riuscendo a disperdere la folla. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sono Propal Aver Impedito