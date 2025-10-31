Non sono fresco fresco ma devo alzare il livello | quando gioca oggi Sinner contro Shelton a Parigi | Orario e dove vederlo in tv

“Cerchiamo di gestire la situazione, non sono fresco fresco, vedremo”. Con queste parole Jannik Sinner – dopo la vittoria contro Cerundolo agli ottavi di finale nel Masters 1000 di Parigi – ha dato appuntamento al match di oggi, 31 ottobre, contro Ben Shelton. L’azzurro ha vinto in due set contro l’argentino (con un netto 6-1 al secondo set dopo un primo parziale combattuto) e a fine gara ha ammesso di non essere proprio nel suo miglior momento da un punto di vista fisico. “Speriamo di dormire bene, domani (oggi, ndr) ci sarà un avversario impegnativo e bisogna essere al 100%, cerchiamo di alzare il livello”, ha poi proseguito Sinner, parlando sempre del match che gioca oggi per un posto in semifinale contro l’americano, che invece ha battuto Rublev per 2-0. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

