Non solo macchine da guerra ecco quando un drone può salvarci la vita
Poche settimane fa un drone ha trasportato, per la prima volta nel Lazio, campioni biologici dall'ospedale San Camillo allo Spallanzani. Una sperimentazione significativa, che ha coinvolto il Centro regionale trapianti, in collaborazione con la Regione, l'azienda Urban V e il supporto di Enac. 🔗 Leggi su Today.it
