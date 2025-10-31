Non solo Flagg è l' anno delle turbo matricole | chi sono Edgecombe Harper Coward e

La scelta numero 1 del draft resta il volto del draft 2025, ma la scena è affollata: Phila e San Antonio sono ancora imbattute con Edgecombe e Harper. E occhio a Coward (Memphis) e Knueppel (Charlotte). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

NBA, Cooper Flagg torna a Duke per un secondo anno? Perderebbe 100 milioni di dollari - Nelle ultime settimane Cooper Flagg ha fatto notizia dichiarando di non escludere la possibilità di un ritorno a Duke per un secondo anno di college, rinunciando così a una prima scelta assoluta al ... Riporta sport.sky.it

NBA, Cooper Flagg giocatore dell'anno NCAA per AP: come lui solo in tre nella storia - 12: imbattuti nella Southeastern Conference (16 vittorie, 0 sconfitte), i Wildcats si sono presentati come una delle quattro teste di serie n°1 al torneo NCAA, poi ... sport.sky.it scrive

