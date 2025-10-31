Non siete stati convocati Juventus Spalletti fa fuori due big Tutti a bocca aperta
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha diramato la lista dei convocati per la prossima sfida di Serie A contro la Cremonese, match in programma allo stadio Zini. La principale novità è rappresentata dall’assenza di due giocatori importanti, Kenan Yildiz e Kelly, i quali non faranno parte della spedizione bianconera. La loro esclusione risponde a motivazioni diverse, ma entrambi non potranno scendere in campo per aiutare la squadra a dare continuità alla vittoria per 3-1 ottenuta contro l’Udinese nella giornata precedente. La gestione dei carichi per Kenan Yildiz. Per quanto riguarda il giovane talento Kenan Yildiz, la sua assenza è legata a una gestione cautelativa dei carichi di lavoro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
#LaVitaVaCosì è uscito da appena una settimana e già siete stati in tantissimi ad affollare le sale. Noi siamo contentissimi e se ancora non l’avete visto, vi aspetta ora al cinema! ? Acquista il biglietto al link: https://www.medusa.it/movie/la-vita-va-cosi/ Con - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Bernardeschi: 'Orgoglioso di questi guerrieri. Siete stati fantastici' - Federico Bernardeschi, ala della Juventus, ha commentato sul proprio profilo Twitter l'eliminazione dalla Champions League dei bianconeri, superati dal Real Madrid nella doppia sfida dei quarti di ... Come scrive calciomercato.com
Convocati Juventus: non c'è Quagliarella - Conte, tecnico della Juventus, ha convocato 20 giocatori per la partita che domani i bianconeri giocheranno contro il Napoli: out Tevez, squalificato, Peluso, Barzagli e Ogbonna, inforuntati; escluso ... Scrive calciomercato.com