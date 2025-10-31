Non si può morire così Tragedia nello sport | morto giovanissimo un assurdo incidente

Il mondo dello sport è scosso da una tragedia che ha colpito nel profondo giocatori e appassionati di tutto il pianeta. Un ragazzo di soli diciassette anni è morto dopo essere stato colpito da una palla durante un allenamento. L’incidente è avvenuto martedì scorso, poco prima di una partita locale, mentre il giovane si allenava con l’aiuto di un dispositivo chiamato “wanger”, usato comunemente per simulare i lanci dei giocatori professionisti. Nonostante indossasse il casco, secondo quanto riportato dai media, non aveva il paracollo, una protezione che negli ultimi anni è diventata sempre più diffusa dopo precedenti incidenti simili. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it