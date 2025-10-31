Non rispetta l' obbligo di dimora notturna in casa | arrestato

La sera del 24 ottobre i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un uomo di 38 anni, straniero e senza fissa dimora, in esecuzione di un ordine di aggravamento della misura cautelare della permanenza notturna presso la propria abitazione.Il provvedimento, emesso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Terremoti, alluvioni, frane: da gennaio scatta l'obbligo di polizza catastrofale anche per le piccole imprese. La Legge di Bilancio 2024 introduce per tutte le imprese l’obbligo di stipulare un’assicurazione contro i danni causati da eventi naturali e catastrofali - facebook.com Vai su Facebook

Alcolici e obbligo di dimora: sanzioni - C’era chi non stava rispettando le regole sulla vendita di alcolici e anche una donna che pur di fare la movida aveva deciso di violare le disposizioni che aveva per l’ obbligo di dimora, ma i servizi ... msn.com scrive