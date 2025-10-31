Non rispetta l' obbligo di dimora notturna in casa | arrestato

Pisatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sera del 24 ottobre i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un uomo di 38 anni, straniero e senza fissa dimora, in esecuzione di un ordine di aggravamento della misura cautelare della permanenza notturna presso la propria abitazione.Il provvedimento, emesso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

