Non rispetta l' obbligo di dimora notturna in casa | arrestato

La sera del 24 ottobre i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un uomo di 38 anni, straniero e senza fissa dimora, in esecuzione di un ordine di aggravamento della misura cautelare della permanenza notturna presso la propria abitazione.Il provvedimento, emesso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

