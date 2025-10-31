Non mandate a scuola i bambini vestiti per Halloween l’ordine dagli insegnanti che fa infuriare i genitori a Verona

Niente maschere, mantelli o trucchi spaventosi. Alla scuola primaria C. Zorzi di Parona, nel Veronese, Halloween quest’anno non si festeggia. La decisione, comunicata alla vigilia del 31 ottobre, arriva dalla nuova dirigente scolastica e ha subito acceso la protesta dei genitori. Nel messaggio inviato alle famiglie dagli insegnanti si legge: «I bambini non potranno venire a scuola vestiti o truccati a tema Halloween. Firmato: la dirigente». Un divieto che ha colto di sorpresa molti, abituati da anni a vedere i figli entrare in classe con un cappello da strega o una felpa con lo scheletro. La preside, arrivata quest’anno, avrebbe deciso senza un confronto con i genitori, interrompendo una consuetudine ormai consolidata. 🔗 Leggi su Open.online

