Non le solite Jack-o' -lantern! Jamie Jones manager di Chester ha trasformato le zucche in vere opere d' arte 3D
A ltro che sorrisi stilizzati e occhi a triangolo. Dimenticate le classiche (e un po’ noiose) Jack-o’-lantern. A Capenhurst, un tranquillo villaggio vicino a Chester, in Inghilterra, Halloween assume contorni decisamente più oscuri e incredibilmente artistici. Il merito è di Jamie Jones, 42 anni, che ha trasformato l’intaglio delle zucche in un hobby decisamente redditizio. La sua specialità? Ritratti iperrealistici di icone horror e, sì, persino di serial killer. Il suo brand, “Pumpkin Freak”, è diventato un caso, arrivando a fatturare 10.000 sterline (circa 11.500 euro) in una sola stagione. Zucca, l'ortaggio arancione più celebre. 🔗 Leggi su Iodonna.it
