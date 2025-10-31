Non lascerò l’eredità a mio figlio non ho intenzione di regalargli 600 milioni Darò tutto in beneficenza | parla Simon Cowell

“Non credo nella trasmissione dei soldi di generazione in generazione, non lascerò l’eredita a mio figlio “. Simon Cowell pare non avere dubbi sul futuro finanziario della sua famiglia, specificando che il suo patrimonio, stimato in circa 600 milioni di dollari, s arà destinato ad enti benefici per bambini o associazioni per la tutela dei cani. Simon Cowell, produttore televisivo e discografico britannico, non lascerà i suoi soldi quindi al figlio Eric. L’ideatore dei format Got Talent e X-Factor ha spiegato ai tabloid inglesi la sua posizione in merito alla sua eredità: “Non sono molto interessato ai soldi – ha affermato Cowell – ma non ho intenzione di regalare una pentola d’oro a mio figlio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non lascerò l’eredità a mio figlio, non ho intenzione di regalargli 600 milioni. Darò tutto in beneficenza”: parla Simon Cowell

